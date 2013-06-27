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Студенческая демонстрация в Чили: студенты и преподаватели требуют снижения стоимости образования

27 июня 2013 10:23
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Новости Чили. Очередная студенческая демонстрация прошла в Чили. Сотни недовольных собрались в центре столицы страны с требованиями провести реформу образования. 

Манифестация переросла в беспорядки. Протестующие забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью полицейских. Те ответили слезоточивым газом и водометами. В результате арестованы более сотни человек. Четверо полицейских пострадали. 

Чилийские студенты и преподаватели не первый год требуют всесторонних реформ. Они выступают за повышение качества образования и снижение стоимости платного обучения в школах и ВУЗах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Студенты

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