Студенческая демонстрация в Чили: студенты и преподаватели требуют снижения стоимости образования

Новости Чили. Очередная студенческая демонстрация прошла в Чили. Сотни недовольных собрались в центре столицы страны с требованиями провести реформу образования.

Манифестация переросла в беспорядки. Протестующие забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью полицейских. Те ответили слезоточивым газом и водометами. В результате арестованы более сотни человек. Четверо полицейских пострадали.

Чилийские студенты и преподаватели не первый год требуют всесторонних реформ. Они выступают за повышение качества образования и снижение стоимости платного обучения в школах и ВУЗах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.