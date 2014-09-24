Кровавая драма в Индии: тигр на глазах у посетителей зоопарка растерзал школьника

Новости Индии. Все произошло на глазах у десятков посетителей зоопарка в Дели. Подросток, предположительно школьник, хотел поближе рассмотреть тигра, перегнулся через низкий бортик и неожиданно рухнул прямо в вольер.

В панике ребенок стал швырять в хищника камни. Тигр схватил жертву, вцепился зубами в шею и поволок в дальний угол вольера.

По словам очевидцев, дети, находившиеся рядом с клеткой, стали бросать в тигра палками и камнями, когда увидели, что хищник схватил мальчика за горло.



Хищник терзал подростка около десяти минут, пока не прибыли сотрудники зоопарка. Они сумели заманить тигра во внутреннее помещение и бросились на помощь подростку. Но было уже слишком поздно (ОСТОРОЖНО! Шокирующее видео).

Подробности этой трагедии еще предстоит установить.

Информация достаточно противоречива. По данным The Daily Mail, молодой человек был пьян и сам перепрыгнул через забор.

А вот The India Today сообщает, что животное к нападению спровоцировало то, что посетители зоопарка швыряли в него различные предметы.



Как бы то ни было, жизнь молодому человеку уже не вернуть. Сотрудники зоопарков в очередной раз просят посетителей не подходить к вольерам с животными слишком близко.



