Взрыв у координационного центра помощи силовикам в Одессе

Новости Украины. В Украине вновь неспокойно. Ночью 5 января в самом центре Одессы прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел у координационного центра помощи силовикам. По последним данным, обошлось без пострадавших.

Взрывная волна серьезно повредила само здание и несколько припаркованных рядом автомобилей. По этому делу уже началось разбирательство, милиция ведет расследование и ищет виновных.

Тем временем мировые политики готовы вновь сесть за стол переговоров. 5 января в Берлине пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран по вопросу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В заседании будут участвовать представители России, Украины, Германии и Франции. Ожидается, что главной темой предстоящих переговоров станет выполнение «минских» договоренностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.