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Взрыв у координационного центра помощи силовикам в Одессе

05 января 2015 07:34
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Новости Украины. В Украине вновь неспокойно. Ночью 5 января в самом центре Одессы прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел у координационного центра помощи силовикам. По последним данным, обошлось без пострадавших.

Взрывная волна серьезно повредила само здание и несколько припаркованных рядом автомобилей. По этому делу уже началось разбирательство, милиция ведет расследование и ищет виновных.

Тем временем мировые политики готовы вновь сесть за стол переговоров. 5 января в Берлине пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран по вопросу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В заседании будут участвовать представители России, Украины, Германии и Франции. Ожидается, что главной темой предстоящих переговоров станет выполнение «минских» договоренностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв

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