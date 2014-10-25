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Стрельба в школе США: подросток ранил 5 человек, затем застрелился сам

25 октября 2014 14:07
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Новости США. Трагедия в американском штате Вашингтон. Там 14-летний подросток открыл огонь в школьном кафетерии. Пятеро человек ранены.

Одна девушка скончалась по дороге в больницу, еще трое — находятся в критическом состоянии. Погиб и сам стрелок. Вероятно, он застрелился из своего же оружия. 

В момент трагедии в кафе было около 50 человек. Часть из них сумели укрыться в классах, некоторые спасались в церкви по соседству. Кого-то эвакуировала полиция. Установлено, что парень действовал в одиночку.

Уже известны и некоторые подробности произошедшего. Причиной трагедии могла стать неразделенная любовь. Погибшая девушка якобы отказала молодому человеку в свидании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

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