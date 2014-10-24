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Боеприпасы времен ВОВ обнаружены дважды за сутки в Минске

24 октября 2014 09:14
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Новости Беларуси. За минувшие сутки в Минске саперно-пиротехнические группы дважды выезжали на обезвреживание боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 

Снаряды были найдены во время земляных работ на водопроводной станции №4 УП «Минскводоканал» и на территории УП «Зеленстрой Заводского района».

126-миллиметровый артиллерийский снаряд и 120-миллиметровая мина были вывезены на полигоны для дальнейшего уничтожения.

МЧС напоминает, что в подобных случаях необходимо срочно сообщать об опасных находках в милицию. Только в этом случае можно рассчитывать на благоприятный исход.

И это не первый отголосок времен войны. Напомним, в сентябре на унаследованном от родственницы участке в Жлобине мужчина откопал пять бутылей с отравляющим веществом Адамсит.

Судя по этикеткам – немецкого производства первой половины 20 столетия. 

Сказать точно, когда и как яд оказался на жлобинском огороде практически невозможно. Город был в оккупации и в Первую и во Вторую мировую войну. А земельный участок за последний век сменил не одного хозяина. Главное, что смертельное оружие теперь никому не принесёт вреда. Утечки ядовитого вещества не допущено. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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