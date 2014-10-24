Взрыв газа в жилом доме в России: погиб один человек

Новости России. В жилом доме в Липецкой области России произошел взрыв бытового газа. Погиб 1 человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Взрыв был такой силы, что обрушились все 5 этажей здания, взрывной волной повредило и несколько автомобилей на стоянке.

По предварительной информации, инцидент произошел на 4 этаже в квартире, где проводился ремонт. Причиной аварии, скорее всего, стало грубое нарушение правил безопасности при использовании газового оборудования. На месте трагедии сейчас работают пожарные и медики, спасатели разбирают завалы, под которыми еще могут находиться люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.