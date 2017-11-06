Прямой эфир

Страшная авария в Городокском районе: врач – о состоянии единственной выжившей

06 ноября 2017 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства аварии в Городокском районе, которое унесло жизни пятерых человек.

Страшная авария в Городокском районе: врач – о состоянии единственной выжившей-1

Страшная авария в Городокском районе: врач – о состоянии единственной выжившей-3

При ударе о дерево легковой автомобиль буквально разорвало на части.

Страшная авария в Городокском районе: врач – о состоянии единственной выжившей-6

Страшная авария в Городокском районе: врач – о состоянии единственной выжившей-8

Страшная авария в Городокском районе: врач – о состоянии единственной выжившей-10

ДТП произошло накануне вечером на 19-м километре автодороги М8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В салоне машины находились шесть человек. Четверо мужчин и одна девушка от полученных травм скончались на месте. Еще одна пассажирка находится в реанимации.

Страшная авария в Городокском районе: врач – о состоянии единственной выжившей-13

Валерий Ладнов, заведующий хирургическим отделением Городокской районной больницы:
Пациентка находится в состоянии медикаментозного сна. Находится в реанимации. Прооперирована по поводу разрыва печени. Также у нее имеется тяжелая черепно-мозговая травма. Состояние тяжелое, но стабильное.

Страшная авария в Городокском районе: врач – о состоянии единственной выжившей-16

Место аварии сотрудники Следственного комитета начали изучать еще ночью. Для этого была задействована передвижная криминалистическая лаборатория и специальная автономная осветительная установка. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное.

# происшествия # Авария в Витебской области # Валерий Ладнов

Другие новости рубрики

Все новости
Гибель 14-летней школьницы в Кобринском районе: что известно
06 ноября 2017 13:39

Гибель 14-летней школьницы в Кобринском районе: что известно

Volvo разорвало на части в Городокском районе: в страшной аварии погибли 5 человек
06 ноября 2017 11:24

Volvo разорвало на части в Городокском районе: в страшной аварии погибли 5 человек

Автомобиль врезался в дерево в Городокском районе: погибли пять человек
06 ноября 2017 07:48

Автомобиль врезался в дерево в Городокском районе: погибли пять человек