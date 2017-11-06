Страшная авария в Городокском районе: врач – о состоянии единственной выжившей

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства аварии в Городокском районе, которое унесло жизни пятерых человек.
Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства аварии в Городокском районе, которое унесло жизни пятерых человек.
При ударе о дерево легковой автомобиль буквально разорвало на части.
ДТП произошло накануне вечером на 19-м километре автодороги М8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В салоне машины находились шесть человек. Четверо мужчин и одна девушка от полученных травм скончались на месте. Еще одна пассажирка находится в реанимации.
Валерий Ладнов, заведующий хирургическим отделением Городокской районной больницы:
Пациентка находится в состоянии медикаментозного сна. Находится в реанимации. Прооперирована по поводу разрыва печени. Также у нее имеется тяжелая черепно-мозговая травма. Состояние тяжелое, но стабильное.
Место аварии сотрудники Следственного комитета начали изучать еще ночью. Для этого была задействована передвижная криминалистическая лаборатория и специальная автономная осветительная установка. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное.