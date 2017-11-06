Гибель 14-летней школьницы в Кобринском районе: что известно

Новости Беларуси. 29 октября кобринские правоохранители получили сообщение о смерти 14-летней девочки.

По информации kobrincity.by, девочка была учащейся средней школы. Тело школьницы в сарае обнаружил старший брат. Помещение находилось во дворе дома, где проживал подросток вместе с родителями.

Девочка не состояла на учете в милиции, у психиатра и нарколога, со стороны знакомых и в школе жалоб в ее адрес не было. Семья ребенка характеризуется положительно, не находится в социально опасном положении.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, проводится проверка по факту смерти девочки. По предварительной версии, гибель подростка – это самоубийство.

Проводится проверка для выяснения обстоятельств гибели школьницы.