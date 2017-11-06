Автомобиль врезался в дерево в Городокском районе: погибли пять человек

Новости Беларуси. 5 ноября поздно вечером в Городокском районе автомобиль Volvo врезался в дерево. Из-за столкновения транспортное средство разорвало на две части.
По информации УСК по Витебской области, в автомобиле находилось шесть человек: пять погибли, один госпитализирован.
Жертвами аварии стали 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка. Они погибли на месте столкновения. 21-летняя пассажирка была госпитализирована с тяжелыми травмами. Ей оказывается медицинская помощь.
Кадры с места аварии
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Обстоятельства страшного ДТП выясняют следователи. Также следствие просит помощи у граждан, которые могли стать свидетелями аварии. Сведения можно сообщить в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону +37533 3998044.
В середине сентября крупное ДТП произошло в Ивановском районе: автомобиль столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде.
В автомобиле находилось шесть человек: водитель и пятеро детей – здесь подробнее.