Автомобиль врезался в дерево в Городокском районе: погибли пять человек

Новости Беларуси. 5 ноября поздно вечером в Городокском районе автомобиль Volvo врезался в дерево. Из-за столкновения транспортное средство разорвало на две части.

По информации УСК по Витебской области, в автомобиле находилось шесть человек: пять погибли, один госпитализирован.

Жертвами аварии стали 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка. Они погибли на месте столкновения. 21-летняя пассажирка была госпитализирована с тяжелыми травмами. Ей оказывается медицинская помощь.