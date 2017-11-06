Прямой эфир

Автомобиль врезался в дерево в Городокском районе: погибли пять человек

06 ноября 2017 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 5 ноября поздно вечером в Городокском районе автомобиль Volvo врезался в дерево. Из-за столкновения транспортное средство разорвало на две части.

По информации УСК по Витебской области, в автомобиле находилось шесть человек: пять погибли, один госпитализирован.

Жертвами аварии стали 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка. Они погибли на месте столкновения. 21-летняя пассажирка была госпитализирована с тяжелыми травмами. Ей оказывается медицинская помощь.

Кадры с места аварии

Автомобиль врезался в дерево в Городокском районе: погибли пять человек-1

Фото: СК

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Обстоятельства страшного ДТП выясняют следователи. Также следствие просит помощи у граждан, которые могли стать свидетелями аварии. Сведения можно сообщить в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону +37533 3998044.

Автомобиль врезался в дерево в Городокском районе: погибли пять человек-4

Фото: СК

В середине сентября крупное ДТП произошло в Ивановском районе: автомобиль столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде.

В автомобиле находилось шесть человек: водитель и пятеро детей – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Витебской области

Другие новости рубрики

Все новости
Они угрожали, говорили, что отрежут уши: в Витебске женщина избила 8-летнюю девочку за то, что та, якобы воровала игрушки
04 ноября 2017 16:50

Они угрожали, говорили, что отрежут уши: в Витебске женщина избила 8-летнюю девочку за то, что та, якобы воровала игрушки

ДТП под Оршей: столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль
04 ноября 2017 11:30

ДТП под Оршей: столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль

В Узденском районе 32-летний рабочий погиб из-за падения с высоты
03 ноября 2017 16:11

В Узденском районе 32-летний рабочий погиб из-за падения с высоты