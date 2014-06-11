Столкновение товарного поезда и автобуса на Сахалине. 5 человек, в том числе ребенок, погибли, 14 ранены

Новости Россия. На Сахалине объявлен день траура по погибшим при столкновении товарного поезда и рейсового автобуса. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе 10-летняя девочка. Еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

На кадрах видно, как рейсовый автобус, игнорируя сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд. Очевидно, водитель не обратил внимания на приближающейся грузовой состав.

От удара автобус отбросило в сторону и он перевернулся. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.