Перебои с электричеством в Национальном аэропорту «Минск» 7 декабря. Что произошло

Новости Беларуси. Сегодня утром в Национальном аэропорту «Минск» на некоторое время пропало электричество, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Частично погасли табло с расписанием и остановились эскалаторы. Света не было также в торговых павильонах и кафе. Всему виной – повреждение высоковольтной линии в поселке Сокол.

Авария никак не сказалась работе аэропорта. Все прилёты и вылеты осуществлялись без задержек. А в 11.30 электроснабжение было полностью восстановлено.