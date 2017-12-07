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Перебои с электричеством в Национальном аэропорту «Минск» 7 декабря. Что произошло

07 декабря 2017 20:19
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Новости Беларуси. Сегодня утром в Национальном аэропорту «Минск» на некоторое время пропало электричество, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перебои с электричеством в Национальном аэропорту «Минск» 7 декабря. Что произошло-1

Частично погасли табло с расписанием и остановились эскалаторы. Света не было также в торговых павильонах и кафе. Всему виной – повреждение высоковольтной линии в поселке Сокол.

Перебои с электричеством в Национальном аэропорту «Минск» 7 декабря. Что произошло-3

Авария никак не сказалась работе аэропорта. Все прилёты и вылеты осуществлялись без задержек. А в 11.30 электроснабжение было полностью восстановлено.

Перебои с электричеством в Национальном аэропорту «Минск» 7 декабря. Что произошло-5


 

# происшествия # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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