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Стихия в Беларуси: уже второй день пытаются ликвидировать ее последствия

29 июля 2010 08:18
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Специалисты ликвидируют последствия грозового фронта, который накрыл территорию Беларуси накануне днем и минувшей ночью.

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 м/с, оставил без электричества более 800 населенных пунктов страны. Практически каждый второй — в Витебской области. В большинстве свет появился к вечеру. 225 еще ждут помощи.

Повреждены кровли более двухсот жилых домов, трех сотен сельхозпостроек и других объектов. В некоторых районах Гомельской области за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков.

Пострадавших от стихии среди населения, по данным МЧС, нет.

Кратковременные дожди с грозами синоптики прогнозируют и сегодня.

Фото наиболее пострадавших от разбушевавшейся стихии районов смотрите здесь.

# происшествия # Природные катаклизмы # Погода # Фотофакт

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