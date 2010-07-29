Стихия в Беларуси: уже второй день пытаются ликвидировать ее последствия

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 м/с, оставил без электричества более 800 населенных пунктов страны. Практически каждый второй — в Витебской области. В большинстве свет появился к вечеру. 225 еще ждут помощи.
Повреждены кровли более двухсот жилых домов, трех сотен сельхозпостроек и других объектов. В некоторых районах Гомельской области за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков.
Пострадавших от стихии среди населения, по данным МЧС, нет.
Кратковременные дожди с грозами синоптики прогнозируют и сегодня.
Фото наиболее пострадавших от разбушевавшейся стихии районов смотрите здесь.