Стихия глазами очевидцев: страшная буря прошлась по Минску 13 июля

Новости Беларуси. Буря накрыла Минск. Ливень обрушился на столицу во второй половине дня.

Из разных районов поступает информация о подтоплениях, их около полсотни. Местами парализовано движение транспорта. Не работали светофоры. Ощутили минчане перебои в подаче электричества и проблемы с мобильной связью.

Ветер не пощадил порядка сотни деревьев. В столице сейчас объявлен специальный план «Посейдон».

Ожидается, что грозовой фронт покинет Беларусь лишь к вечеру.

На фото и видео бурю в Минске запечатлели пользователи социальных сетей.

Катерина Митина, очевидец (запись в Instagram):

Я домой ехала с Рокоссовского, такого насмотрелась! Просто очень страшно! Но страшнее всего было в момент бури. Я думала, что это реально смерч, а мы внутри. Так вокруг крутило, стекло в подъезде разбилось, видимость нулевая была, только потоки серого дождя с ветром огромной силы. Деревья в рядок, целую аллею положило на Рокоссовского. Билборд вывернут, светофоры до земли согнуло! А машин сколько под деревьями! Ой, кошмар просто!