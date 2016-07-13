«Я вышел на крыльцо, смотрю – шифер вылетает» – очевидцы о буре в Дзержинске

Новости Беларуси. Непогода свирепствует в стране не первый день. Удары молний, сильные ливни и ветер 12 июля были в Дзержинске.

Сорваны десятки крыш. Повалено около 100 деревьев.

Одно из них преградило путь железнодорожному составу. Движение поездов было приостановлено на некоторое время на перегоне Негорелое-Койданово-Фаниполь. Градом выбиты стёкла в десятках жилых домов.

Жители Дзержинска:

Сильный ветер крутил град размером с яйцо. Я вышел на крыльцо, смотрю – шифер вылетает.

Конечно, страшно! В подвал спустились, выбирали всё в подвале сидели.

Дом уже роли никакой не играл.

Есть информация о разрушениях в других населённых пунктах Минской области. Также пострадали Гомельский и Могилёвский регион. Разрушительные последствия непогоды пока оценить сложно. В Дзержинске и районе ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Хотенко, исполняющий обязанности начальника Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Пострадали жилые дома. Было зафиксировано очень много случаев отключения электричества, а так же падений деревьев на проезжую часть. Так же 17 потоплений, которые на данный момент уже ликвидированы. Кровли сорвало с 45 домов, из которых 4 – многоквартирных.