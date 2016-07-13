«Я вышел на крыльцо, смотрю – шифер вылетает» – очевидцы о буре в Дзержинске

Новости Беларуси. Непогода свирепствует в стране не первый день. Удары молний, сильные ливни и ветер 12 июля были в Дзержинске.
Сорваны десятки крыш. Повалено около 100 деревьев.
Одно из них преградило путь железнодорожному составу. Движение поездов было приостановлено на некоторое время на перегоне Негорелое-Койданово-Фаниполь. Градом выбиты стёкла в десятках жилых домов.
Жители Дзержинска:
Сильный ветер крутил град размером с яйцо. Я вышел на крыльцо, смотрю – шифер вылетает.
Конечно, страшно! В подвал спустились, выбирали всё в подвале сидели.
Дом уже роли никакой не играл.
Есть информация о разрушениях в других населённых пунктах Минской области. Также пострадали Гомельский и Могилёвский регион. Разрушительные последствия непогоды пока оценить сложно. В Дзержинске и районе ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вадим Хотенко, исполняющий обязанности начальника Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Пострадали жилые дома. Было зафиксировано очень много случаев отключения электричества, а так же падений деревьев на проезжую часть. Так же 17 потоплений, которые на данный момент уже ликвидированы. Кровли сорвало с 45 домов, из которых 4 – многоквартирных.