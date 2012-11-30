Стая бездомных собак держит в страхе жителей частного сектора на улице Кольцова в Минске. Уже есть пострадавшие

Новости Беларуси. Стая бездомных собак стала угрозой для жителей целого района. Местом обитания животных стала коттеджная застройка в столице по улице Кольцова. Уже есть пострадавшие. Свора поздно вечером напала на человека. Женщина провела в больнице несколько дней.

До дома Татьяна не дошла всего 50 метров. Минутная встреча со сворой бездомных собак – и долгое лечение после. Спасло еще то, что девушка была тепло одета – плотная куртка стала барьером. Правда, частично. Псам удалось прокусить руки и спину.

Татьяна Белоновская:

Мне антибиотики кололи. А так как собаки неизвестны, против бешенства.

Пациенты с такими травмами в больнице – редкость. А вот последствия укусов, если вовремя не принять меры, могут быть самыми печальными.

Константин Пелькин, врач-хирург УЗ «2-ая городская клиническая больница»:

Если человек получил укус бешеного животного, велика вероятность заболеть бешенством. А бешенство не лечится.

Были ли собаки заражены мы уже вряд ли узнаем. Татьяна возвращается из больницы, однако прежде привычная дорога наводит ужас. Воспоминания выстраиваются в картину: поздний вечер, девушка возвращается с работы, уже достает ключи, а дальше раздается громкий лай. Татьяну окружает стая собак. Сколько их было из-за сильного шока она уже не помнит.

Татьяна Белоновская:

Одна цапнула. Я уже начала кричать, своим чемоданом начала отбиваться, крутилась. От одной отбиваюсь – вторая цапает за руку, ногу. Кричала как только могла. Кричала «Спасите!»

Свидетельница:

Собаки начали лаять, потом услышали крик. Муж выскочил с лопатой, отгонял собак. Соседские мальчишки прибежали.

В свору животные собираются ближе к вечеру, днем прячутся в недостроенных зданиях. Одно из таких мы и нашли. Здесь только две собаки. Однако ближе подойти не решаемся: говорят, в здании есть еще щенки

С виду животные не проявляют никакой агрессии, однако это не первый случай нападения. Почти год назад свора покусала одну из местных жительниц. Недавно от собаки пришлось убегать и 8-летней дочери Татьяны.

Молодые мамы стараются пройти эту улицу как можно быстрее. И по возможности не в одиночку. Животные неоднозначно реагируют на звук колес коляски.

Молодая мама:

На самом деле страшно ходить с ребенком. Могут напасть, гавкать, ребенок перепугается.

Рядом с жилыми домами бесконечная стройка. Местные отмечают: с нее все и началось: строители подкармливали собак.

Строители:

Если что-то остается, наверное, да. А специально нет.

Узнаем: центром притяжения для стаи стал сторож одного из зданий. Прикормленные собаки ходили за ним по пятам и даже помогали охранять. К сожалению, с ним поговорить не удалось. Мужчины не было на месте, однако он стал свидетелем нападения на девушку. Вот только в критический момент отозвать собак не смог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Белоновская:

Начали ругаться со сторожем. Он сказал: «Что я сделаю? Ничего не могу». Он же их кормит, он выпускает вечером.

Так что же делать жителям в такой ситуации? Первая ступень – сообщение в ЖЭС.

Ирина Арнаут, директор ЖЭС № 8 ЖРЭО Советского района Минска:

2.10.12, в 9,45 на улице Собинова бездомные собаки. Отловлены одна собака и три кота.

Раз в 10 дней, уже по заявкам коммунальщиков, на каждый ЖЭС выезжает бригада по отлову бездомных животных. Вопреки стереотипам, не всех их усыпляют.

Сергей Кузкин, директор ГП «Фауна города»:

Проблема есть, собаки размножаются быстро. Люди, которые выбрасывают своих питомцев, не думают о том, что в дальнейшем это дикая стая.

Так, может, причину проблемы стоит искать еще в начале? Ведь грань, которая отделяет дружелюбие от агрессии, стирается не от хорошей жизни.

Обновлено 30.11.2012



По последней информации, бездомных собак поймали. Как сообщили в «Фауне города», бригады специалистов работали 2 дня. За это время четверых псов выловили с помощью арканов и сачков. Попавшихся в сети четвероногих отправили на карантин, признаков заболевания бешенством у них не обнаружено.