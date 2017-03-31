Сразу 2 ДТП с участием белорусов: подробности аварий в Львовской области и Литве

Новости Беларуси. Роковое совпадение. Два автобуса с белорусскими туристами 31 марта попали в ДТП. Одна из машин съехала в кювет на литовской трассе, другая – столкнулся с легковушкой под украинским Львом. Обе аварии произошли рано утром. Причем случились инциденты с разницей всего в 45 минут. Татьяна Ревизоре, СТВ:

Ранее утро. Точнее, 05:45. С трассы Вильнюс-Паневежис прямо в кювет съезжает автобус с белорусскими детьми. А менее чем через час в ДТП попадает еще один автобус с белорусами. На сей раз в 40 километрах от украинского Львова.

Первые кадры, которые успели запечатлеть очевидцы, – перевернутый автобус, растерянные люди. Белорусы – а это 43 человека – направлялись из Минска в горнолыжный Буковель. В 06:30 на встречную полосе появилась легковушка. От удара автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Павел, пассажир автобуса «Минск-Буковель»:

Сумеречное время уже было, около шести утра. Мы ехали по своей полосе, и водитель встречного автомобиля, в момент, когда поравнялись автобус с машиной, легковушка резко ушла на встречку прямо под автобус. 20 белорусов получили различные травмы. По большей части незначительные – это ушибы, ссадины и порезы. Пострадавших туристов оперативно доставили клиническую больницу Львова. Одному из пассажиров автобуса, 29-летнему мужчине, потребовалась госпитализация.

Игорь Стояновский, заместитель главного врача 8 клинической больницы города Львова (Украина):

Ему потребовалось оперативное вмешательство. У мужчины сочетанная травма. Есть переломы и повреждение грудной клетки. Требуется стационарное лечение. Остальным пациентам была оказана амбулаторная помощь в травмпункте.

Столкновение стало фатальным для двух человек в легковушке: погиб пассажир и водитель. По факту ДТП полиция Львовской области возбудила уголовное дело.

Юрий Тыбинко, следователь следственного управления Главного Управления Национальной полиции в Львовской области (Украина):

Обстоятельства ДТП будут выясняться. Назначена экспертиза, следствие продолжается.

А вот ДТП на литовской трассе спровоцировала погода. Водитель потерял управление на скользкой дороге и съехал в кювет. В автобусе находились 20 детей из Беларуси. Никто из ребят не пострадал. Юных пассажиров временно разместили в ближайшей гостинице. Павел Слюнькин, пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве:

Для детей был найден дополнительный автобус, группа продолжила движение.