Кадры с места ДТП: автобус с белорусскими детьми съехал в кювет в Литве

В ночь на 31 марта на трассе «Вильнюс-Паневежис» с дороги съехал автобус, перевозивший больше 20 детей из Беларуси. По данным департамента полиции, причиной аварии стала скользкая дорога и то, что водитель утратил бдительность.

К счастью, ни дети, ни сам водитель не пострадали. В настоящее время пассажиры размещены в гостинице неподалеку.

«В Литве был большой дождь, поэтому дорожное покрытие очень скользкое».

Пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве рассказал о состоянии детей (здесь подробнее).