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Спасённый из колодца на проспекте Дзержинского находится в состоянии средней степени тяжести

27 июня 2020 13:29
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Новости Беларуси. Вечером 26 июня в Минске из кабельного колодца спасатели подняли наверх трёх мужчин без сознания. Два человека погибли, третий – в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Юлию Бородун, у пострадавшего ЧМТ средней степени. Пациент был переведён из реанимации в обычное отделение больницы на долечивание.

Ранее стало известно, что на проспекте Дзержинского в колодце были обнаружены трое мужчин в бессознательном состоянии. По предварительной информации, они проводили работы под землёй. После осмотра медики констатировали сметь двух мужчин.

# Спасение # происшествия

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