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В Гомеле нетрезвый мужчина захотел искупаться в озере и едва не утонул

27 июня 2020 08:11
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Новости Беларуси. 26 июня около десяти вечера в Гомеле нетрезвый мужчина захотел поплавать, но выйти на берег не смог.

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился на улице Петра Бровки. Прибывшие спасатели увидели человека в озере в 5 метрах от берега. Подразделения МЧС с использованием конца Александрова вытащили мужчину на сушу и передали медикам. После осмотра гражданин был доставлен в больницу.

Предварительно, мужчина вместе с приятелями выпивал на берегу озера. После отдыха гражданин направился домой, но по дороге захотел искупаться. Мужчина зашёл в воду, но самостоятельно выбраться у него не получилось.

На прошлой неделе спасатели доставали пенсионера из воды в Лоевском районе.

Мужчина рыбачил и в какой-то момент выпал из лодки – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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