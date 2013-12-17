Волки, терроризировавшие жителей нескольких деревень Гомельской области, уничтожены

Новости Беларуси. Поставлена точка в истории, которая будоражила ни один десяток людей и напоминала скорее сюжет для фильма ужасов. Волки, которые терроризировали жителей нескольких деревень Гомельской области, уничтожены. Несколько дней назад корреспонденты канала СТВ отправились по следам животных. Хищники устроили настоящий погром, истребляя домашнюю живность в местных подворьях. Люди боялись выходить из своих домов. Жизнь превратилась в настоящий ад. Но теперь можно вздохнуть спокойно.

Волк – хищник крайне осторожный. Ступает след в след. Однако за дни террора стая успела набить вдоль деревни Красное настоящую тропу. Именно это постоянство и подвело матерого волка.

В том, что в Красном действует волк с нетипичным поведением, Федор Алексеевич был уверен с самого начала. На счету охотника не одна сотня волков. Но и для него первые несколько ночей прошли впустую. Зверь обходил все ловушки. В конце концов засаду устроили на той самой ферме, где хищники зарезали недавно пятерых телят. Приманку к выбранному месту волокли по лесу несколько километров, привязав к внедорожнику. Волк появился в три часа ночи. До этого охотник был в засаде уже более восьми часов.

Федор Бобренок, председатель Брагинской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:

Это зверь, который 5 суток будоражил народ в деревне Красное. Судя по размерам, это матерый волк.

Спустя несколько часов после первой удачи охотники обложили соседний с деревней лес. Чутье не подвело: утром еще два молодых волка стали добычей человека.

«На опознание» хищников привезли в деревню. Те, кто имел контакт с волком в предыдущие дни, указали на матерого. Скорее всего, два десятка деревенских собак и поросенок – это его личная добыча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот в смерти телят вина коллективная. Следы на ферме были трех хищников. Теперь их головы направлены на экспертизу. Охотники скептически относятся к тому, что животные были больны бешенством, но нужно исключить даже минимальную вероятность. Сами жители Красного пережитую волчью блокаду уже вспоминают с улыбкой.

Яна Гришаненко:

Страшно было в школу ходить, ездили на автобусе, папа завозил на машине. Но страшно было, на улицу не ходили. Только если в школу.

Оксана Пузырина:

Страшно было. А когда услышали и увидели, что здесь три волка, спокойнее стало.

Однако это, скорее всего, не конец истории, а временное затишье. Деревня Красное – лишь очередной пункт в списке атакованных деревень: Савичи, Кирово, Двор Савичи. Только в Брагинском районе за последние 10 лет от волков пострадало не менее 6 человек. В основном это пожилые люди, проживающие на самой границе Полесского радиационно-экологического заповедника. По мнению специалистов, именно оттуда приходит хищный зверь.