Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Бресте

Новости Беларуси. Стали известны подробности ЧП на нефтебазе в Бресте. Днем 31 июля здесь произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стал взрыв воздушной смеси при заправке бензовоза. Информацию подтвердили в МЧС. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших.