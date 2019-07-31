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Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Бресте

31 июля 2019 13:35
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Новости Беларуси. Стали известны подробности ЧП на нефтебазе в Бресте. Днем 31 июля здесь произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Бресте-1

Причиной стал взрыв воздушной смеси при заправке бензовоза. Информацию подтвердили в МЧС. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших.

Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Бресте-4

Огнем уничтожен топливозаправщик, он находился на отдельной площадке, а также 16 тонн топлива. Все обстоятельства выясняются.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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