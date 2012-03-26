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Землетрясение в Чили. Из ряда прибрежных районов власти эвакуировали жителей

26 марта 2012 06:40
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Новости Чили. Подземные толчки магнитудой 7,2 были зафиксированы в центральной части страны сегодня рано утром. Очаг землетрясения располагался в чуть более чем 200 километрах к югу от столицы страны – Сантьяго. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Появления цунами специалисты не прогнозируют, однако власти все же эвакуировали жителей ряда прибрежных районов.

В 2010 году подобное по силе землетрясение спровоцировало цунами. Тогда в результате удара стихии погибли более 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясения # Землетрясение

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