Землетрясение в Чили. Из ряда прибрежных районов власти эвакуировали жителей

Новости Чили. Подземные толчки магнитудой 7,2 были зафиксированы в центральной части страны сегодня рано утром. Очаг землетрясения располагался в чуть более чем 200 километрах к югу от столицы страны – Сантьяго. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Появления цунами специалисты не прогнозируют, однако власти все же эвакуировали жителей ряда прибрежных районов.

В 2010 году подобное по силе землетрясение спровоцировало цунами. Тогда в результате удара стихии погибли более 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.