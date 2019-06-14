«Подмёл» за 10 минут ценностей на 66 тысяч рублей: сотрудник клининговой компании обворовал квартиру

Почистил и обчистил. В столице сотрудник клининговой компании вынес из квартиры ценностей на около 70 тысяч белорусских рублей. В милицию обратилась минчанка, которая месяц назад воспользовалась услугами фирмы. Как оказалось, мужчина уже был судим за кражу. Увидев в доме ювелирные изделия, мужчина не смог устоять.

Забрав ключи, он через несколько дней вернулся, чтобы приуменьшить состояние хозяйки жилища. Украденное злоумышленник сдал в ломбарды. Часть выручки сразу ушла на развлечения и выпивку. Теперь любителю лёгких денег грозит от 3 до 12 лет тюрьмы.