Состояние слесаря, пострадавшего при выбросе газа в Бресте, стабилизировалось
Новости Беларуси. ЧП на заводе бытовой химии в Бресте. Утром 6 мая здесь произошел выброс паров кислоты. Резкий запах почувствовали жители ближайшего микрорайона. Уже известно, что от отравления парами пострадал рабочий, его доставили в больницу. Ну а что же могло привести к утечке сейчас выясняют эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Бутрим, СТВ:
Утечка газа, предположительно хлора, произошла в 9 утра. Из цехов завода бытовой химии сразу же были эвакуированы 46 человек. Одного из них в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
За считанные минуты на место происшествия прибыли и восемь автоцистерн МЧС.
Что вполне объяснимо: при первом измерении концентрация газа превышала норму в 40 раз.
Однако уже спустя два часа дозиметры выдавали куда менее опасные показатели.
Спасатель:
Тут еще превышает в два раза. Но это немного.
Резкий запах газа почувствовали и жители микрорайона Дубровка, особенно ближайших к предприятию домов. Практически все плотно закрыли окна, кто-то поспешил забрать детей из школы.
Александра Басова, жительница Бреста:
Ну, из школы позвонили, да. Сказали прийти, забрать детей. Но тут разная информация.
Тамара Рудко, жительница Бреста:
Люди на почте сидели и слышали. Когда ехали пожарки, я тоже слышала.
Ну, уже кто-то и говорит, что что-то взорвалось. Вроде даже и дым видели.
Как выяснилось позже, причиной аварии стало нарушение технологического процесса при производстве моющего средства. В реакторе с ортофосфорной и азотной кислотой произошла реакция с выделением паров.
Виталий Кулинич, начальник Брестского городского отдела МЧС:
Поставлены водяные завесы для уменьшения концентрации и не допуска прохождения газа. При расследовании выяснилось, что при смешивании химических элементов пошла нестандартная, нештатная ситуация и пошла химическая реакция с выходом газа.
Единственным пострадавшим от вдыхания паров кислот оказался один из слесарей завода.
В реанимацию Центральной городской больницы его доставили в тяжелом состоянии с признаками отравления. Но уже к концу дня врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
Сергей Ковшик, главный врач Брестской центральной городской больницы:
Ему 63 года, у него есть артериальная гипертензия. И это тоже сыграло свою роль. Хроническая обструктивная болезнь легких.
Проведены все диагностические манипуляции, которые необходимы.
Окончательно последствия аварии ликвидировали уже спустя несколько часов. Сейчас концентрация паров опасных веществ не превышает норму даже внутри здания цеха.