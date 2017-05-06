Состояние слесаря, пострадавшего при выбросе газа в Бресте, стабилизировалось

Новости Беларуси. ЧП на заводе бытовой химии в Бресте. Утром 6 мая здесь произошел выброс паров кислоты. Резкий запах почувствовали жители ближайшего микрорайона. Уже известно, что от отравления парами пострадал рабочий, его доставили в больницу. Ну а что же могло привести к утечке сейчас выясняют эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Бутрим, СТВ:

Утечка газа, предположительно хлора, произошла в 9 утра. Из цехов завода бытовой химии сразу же были эвакуированы 46 человек. Одного из них в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

За считанные минуты на место происшествия прибыли и восемь автоцистерн МЧС.

Что вполне объяснимо: при первом измерении концентрация газа превышала норму в 40 раз.

Однако уже спустя два часа дозиметры выдавали куда менее опасные показатели.