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МЧС о ЧП на ОАО «Брестбытхим»: при смешивании химэлементов пошла нестандартная реакция с выходом газа

06 мая 2017 14:40
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Новости Беларуси. Последствия утреннего инцидента на заводе бытовой химии в Бресте ликвидированы.

Утром здесь при производстве моющего средства к незапланированной реакции привело смешивание компонентов.

Как результат – выделение паров. Выброс газа почувствовали жители ближайших к предприятию домов. В итоге из цехов завода эвакуировали более 40 человек. Одного из рабочих госпитализировали.

МЧС о ЧП на ОАО «Брестбытхим»: при смешивании химэлементов пошла нестандартная реакция с выходом газа-1

Виталий Кулинич, начальник Брестского городского отдела МЧС:
Поставлены водяные завесы для уменьшения концентрации и недопуска прохождения газа дальше. При расследовании установлено, что производится производственный процесс, при смешивании химических элементов пошла нестандартная, нештатная ситуация и произошла химическая реакция с выходом газа.

Сейчас аварийно-спасательные работы завершены. Эвакуация населения не понадобилась.

Превышение концентрации хлора было зафиксировано только на территории производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария в Бресте # Фотофакт # Виталий Кулинич

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