МЧС о ЧП на ОАО «Брестбытхим»: при смешивании химэлементов пошла нестандартная реакция с выходом газа

Новости Беларуси. Последствия утреннего инцидента на заводе бытовой химии в Бресте ликвидированы. Утром здесь при производстве моющего средства к незапланированной реакции привело смешивание компонентов. Как результат – выделение паров. Выброс газа почувствовали жители ближайших к предприятию домов. В итоге из цехов завода эвакуировали более 40 человек. Одного из рабочих госпитализировали.

Виталий Кулинич, начальник Брестского городского отдела МЧС:

Поставлены водяные завесы для уменьшения концентрации и недопуска прохождения газа дальше. При расследовании установлено, что производится производственный процесс, при смешивании химических элементов пошла нестандартная, нештатная ситуация и произошла химическая реакция с выходом газа.