Выброс газа на химзаводе в Бресте: один рабочий госпитализирован

Новости Беларуси. Происшествие на заводе бытовой химии в Бресте. Здесь утром случился выброс газа, предположительно, хлора. Его запах почувствовали жители микрорайона Дубровка и ближайших к предприятию домов. На место происшествия прибыли 8 расчетов МЧС. Из цехов завода эвакуировали более 40 человек. Одного из рабочих госпитализировали, он в реанимации.

Виталий Кулинич, начальник Брестского городского отдела МЧС:

Поставлены водяные завесы для уменьшения концентрации и недопуска прохождения газа дальше. При расследовании установлено, что производится производственный процесс, при смешивании химических элементов