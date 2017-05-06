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Выброс газа на химзаводе в Бресте: один рабочий госпитализирован

06 мая 2017 12:30
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Новости Беларуси. Происшествие на заводе бытовой химии в Бресте.

Здесь утром случился выброс газа, предположительно, хлора.

Его запах почувствовали жители микрорайона Дубровка и ближайших к предприятию домов. На место происшествия прибыли 8 расчетов МЧС. Из цехов завода эвакуировали более 40 человек.

Одного из рабочих госпитализировали, он в реанимации.

Выброс газа на химзаводе в Бресте: один рабочий госпитализирован-1

Виталий Кулинич, начальник Брестского городского отдела МЧС:
Поставлены водяные завесы для уменьшения концентрации и недопуска прохождения газа дальше. При расследовании установлено, что производится производственный процесс, при смешивании химических элементов

пошла нестандартная, нештатная ситуация и пошла химическая реакция с выходом газа.

Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются. Эвакуация населения не проводилась. Превышение концентрации хлора зафиксировано только на территории производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария в Бресте # Фотофакт # Виталий Кулинич

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