Выброс газа на химзаводе в Бресте: один рабочий госпитализирован

Новости Беларуси. Происшествие на заводе бытовой химии в Бресте.
Здесь утром случился выброс газа, предположительно, хлора.
Его запах почувствовали жители микрорайона Дубровка и ближайших к предприятию домов. На место происшествия прибыли 8 расчетов МЧС. Из цехов завода эвакуировали более 40 человек.
Одного из рабочих госпитализировали, он в реанимации.
Виталий Кулинич, начальник Брестского городского отдела МЧС:
Поставлены водяные завесы для уменьшения концентрации и недопуска прохождения газа дальше. При расследовании установлено, что производится производственный процесс, при смешивании химических элементов
пошла нестандартная, нештатная ситуация и пошла химическая реакция с выходом газа.
Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются. Эвакуация населения не проводилась. Превышение концентрации хлора зафиксировано только на территории производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.