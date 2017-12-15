В Любанском районе мужчина угрожал ножом своей бывшей девушке, чтобы ее вернуть

Новости Беларуси. Месть за любовь: жительница Любанского района сообщила правоохранителям, что бывший сожитель покушался на ее жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От любви на ненависти – один шаг: молодой человек перешел к угрозам. Мало того, затянул женщину в сарай, где облил бензином и угрожал ножом. Пострадавшая чудом вырвалась. А страсть сожителя охладили правоохранители – возбуждено уголовное дело.