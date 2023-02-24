В результате столкновения маршрутки и трактора в Могилевском районе госпитализированы 4 пострадавших

В ДТП с участием маршрутного такси и трактора на трассе в Могилевском районе пострадали десять взрослых пассажиров и ребенок. Четыре человека госпитализированы.

Авария случилась утром 24 февраля. Предварительно, водитель трактора нарушил ПДД и не уступил дорогу маршрутному такси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома. В маршрутке находились двадцать пассажиров. Помощь пострадавшим на месте оказывали медики из Бобруйска: 10 взрослых и ребенок были доставлены в медучреждение. Госпитализация потребовалась четырем женщинам.