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В результате столкновения маршрутки и трактора в Могилевском районе госпитализированы 4 пострадавших

24 февраля 2023 09:10
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В ДТП с участием маршрутного такси и трактора на трассе в Могилевском районе пострадали десять взрослых пассажиров и ребенок. Четыре человека госпитализированы. 

Авария случилась утром 24 февраля. Предварительно, водитель трактора нарушил ПДД и не уступил дорогу маршрутному такси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома. В маршрутке находились двадцать пассажиров. Помощь пострадавшим на месте оказывали медики из Бобруйска: 10 взрослых и ребенок были доставлены в медучреждение. Госпитализация потребовалась четырем женщинам. 

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# ДТП # происшествия # Новости Могилёва и Могилёвской области

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