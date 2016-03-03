Милиционер, спасший ребенка от столкновения с машиной в Витебске: Никаких мыслей не было в голове, просто увидел ситуацию

Новости Беларуси. В Витебске милиционер спас жизнь ребенку, а сам попал под машину. Картинка с места происшествия, снятая видеорегистратором ехавшего в соседней полосе автомобиля, попала в социальные сети, поэтому мгновенно получила широкий общественный резонанс. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ пообщалась с героями этой истории.

Никита Працюк, ученик 6 «А» класса средней школы №18 Витебска:

Вот так трамвай остановился, выхожу, заканчиваю разговор. Вот так иду прямо к этому пешеходу. Машины все остановились. И машина серебристая выскакивает. Меня успевает милиционер обхватить, и на него идет удар.

Благодаря самоотверженности милиционера мальчик остался целым и невредимым. Спаситель же получил ушибы. Но, как он говорит, это мелочь в сравнении с жизнью ребенка. У него самого двое сыновей практически того же возраста.

Сергей Баталко, сотрудник Железнодорожного отдела Витебска Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Сработало что? Спасти жизнь человека, в первую очередь. Никаких мыслей не было в голове, просто увидел ситуацию, и мне оставалось принимать решение незамедлительно.

Прапорщик милиции признается: опасные ситуации после работы в последнее время его буквально преследуют. Пару месяцев назад в общественном транспорте спасал людей от нетрезвого пассажира с топором. К счастью, и тогда обошлось без жертв.

Сергей Баталко, сотрудник Железнодорожного отдела Витебска Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Я не знаю, почему я именно оказываюсь в это время. Здесь вот оказался не зря, там не зря. Значит, так судьба складывается.

Родители Никиты о ДТП узнали от сотрудников ГАИ, именно они привезли мальчика домой. Но по-настоящему испугались только когда увидели видео с регистратора.

Артем Процюк, папа:

По-человечески, по-мужски. Огромное спасибо.

Фактически, милиционер спас не только мальчика, но и виновника ДТП. Если бы последствия аварии были более тяжелыми, то и наказание грозило бы более суровое.

Василий Чепик, инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Водитель был привлечен к административной ответственности. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 30 базовых величин или лишение права управления транспортным средством до 2 лет.

Впрочем, эта история для всех участников ДТП закончилась хорошо. Водитель отделался штрафом. Никита отметит через 2 недели свое 12-летие. А прапорщика милиции руководство обещает наградить.