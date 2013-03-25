Снегопады в Украине. Аэропорт «Борисполь» начал работать в штатном режиме, 25 марта объявлен выходным днем

Новости Украины. Украина ликвидирует последствия сильных снегопадов. Киевский аэропорт «Борисполь» начал работать в штатном режиме. В настоящее время ведется работа по постепенному восстановлению суточного плана полетов, на некоторые рейсы началась регистрация. Тем не менее, погодные условия в районе аэропорта все еще остаются сложными, многие пассажиры вынуждены продолжать свое ожидание в здании аэропорта.

Из-за разгула стихии без света остались сотни домов. На ряде трасс образовались километровые пробки.

25 марта жителям Киева и Киевской области даже разрешили остаться дома – не выходить на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.