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Снегопады в Украине. Аэропорт «Борисполь» начал работать в штатном режиме, 25 марта объявлен выходным днем

25 марта 2013 06:44
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Новости Украины. Украина ликвидирует последствия сильных снегопадов. Киевский аэропорт «Борисполь» начал работать в штатном режиме. В настоящее время ведется работа по постепенному восстановлению суточного плана полетов, на некоторые рейсы началась регистрация. Тем не менее, погодные условия в районе аэропорта все еще остаются сложными, многие пассажиры вынуждены продолжать свое ожидание в здании аэропорта.

Из-за разгула стихии без света остались сотни домов. На ряде трасс образовались километровые пробки.

25 марта жителям Киева и Киевской области даже разрешили остаться дома – не выходить на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода

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