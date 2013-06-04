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Снаряд времен II мировой войны парализовал движение скоростных поездов и электричек в центре Токио

04 июня 2013 09:46
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Новости Японии. В Японии снаряд времен II мировой войны парализовал движение скоростных поездов и электричек в центре Токио. Бомба была обнаружена при строительстве здания еще в апреле.

Специалисты, рассмотрев все возможные варианты ликвидации снаряда, решили взорвать его на месте. Вокруг бомбы соорудили трехметровую стену из сотни мешков с песком, весом около тонны каждый. Во время проведения операции опасная зона на три часа была закрыта для проезда и прохода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Вторая мировая война

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