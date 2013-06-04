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Лесные пожары охватили Калифорнию. Сгорели несколько домов, с огнем борются 2 тысячи расчетов

04 июня 2013 06:33
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Новости США. Во власти другой стихии американский штат Калифорния. Лесные пожары подобрались вплотную к одному из самых густонаселенных городов Соединенных Штатов Лос-Анджелесу. Пылают уже более 8 тысяч гектаров. На борьбу с огненной стихией брошены почти 2 тысячи расчетов. Полностью сгорели несколько домов. К счастью, люди не пострадали, их успели эвакуировать из опасной зоны, сообщили в программе Но.

В ближайшие дни в регионе ожидается похолодание. Однако, по расчетам специалистов, пожары не удастся локализовать еще как минимум неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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