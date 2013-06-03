В Минском районе ветер снес около 800 листов шифера с навеса, где находились комбайны

Новости Беларуси. Беларусь во власти непогоды. В стране объявлен «оранжевый» уровень опасности. Практически по всей республике прошли ливни.

Не обошло ненастье и столицу. А в Клецком районе Минской области сильный ветер повредил навес, под которым находились комбайны. Порывы достигали 20 метров в секунду. В результате разгула стихии снесено около 800 листов шифера. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что накануне произошло в Гомеле, у синоптиков принято называть сильным ливнем. Всего за 50 минут на город вылилась декадная норма осадков: почти тридцать миллиметров.

Пока на проезжей части автовладельцы осваивали морское дело, Елена Васильевна спасала свой бумажный бизнес от неминуемой гибели.

Елена Рачок, продавец печатной продукции:

Автобусы большие идут, и волны, как на море, прямо сюда. Пришлось пару коробок поменять. Вода заливала полностью.

О возможных неприятностях коммунальные службы были предупреждены заранее. По первому звонку мотопомпы отправились по адресам. Благо, в Гомеле они всем известны.

Таких узких мест в Гомеле порядка 10. И дело здесь, по мнению специалистов, не в засорах системы, вода сошла без помощи людей за пол часа - час. Проблема в мощности самих коммуникаций.

Григорий Туровец, первый заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ:

Конечно, под таким мощным напором воды существующих труб не достаточно. Но это стихийно, не в постоянных случаях, это бывает во время ураганных дождей. В городе Гомеле утверждена генеральная схема развития ливневой канализации с учетом всех этих ньюансов.

Но на строительство новых дождевых коллекторов пока нет средств. А поэтому когда гомельчане смогут забыть о наводнениях, точно не скажет никто. Даже синоптики с их новой системой оповещения населения.

Степень опасности погодных условий в Беларуси отныне определяют по цветовой шкале. Зеленый код обозначает, что погода неопасна. Жёлтый предвещает небольшие осадки. Оранжевый - реальную угрозу. Максимальный, красный, уровень обещает максимальную степень опасности для жизни человека.

3 июня в Гомеле объявлен оранжевый код, но пока погода тянет только на зелёный.