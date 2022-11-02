Смертельное ДТП в Минске. Водитель автобуса сбил 49-летнюю женщину

Новости Беларуси. 2 ноября днем на улице Ангарской произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

62-летний водитель автобуса маршрута № 61, двигаясь в районе обозначенного нерегулируемого пешеходного перехода, наехал на 49-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.