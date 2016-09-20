Прямой эфир

Смертельная авария в Минске: водитель был трезв, возбуждено уголовное дело

20 сентября 2016 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следователи восстанавливают картину трагического происшествия в Минске. 20 сентября утром на остановке общественного транспорта по улице Кальварийской под колесами автомобиля погиб мужчина. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Известно, что 26-летний водитель был трезв. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шуканов, командир взвода дорожно-патрульной службы ГАИ Фрунзенского РУВД Минска:
Причина следствием пока устанавливается. Вполне возможно, это может быть как и неправильный выбор скорости, неучет дорожных условий, а с утра проезжая часть была скользкая, в связи с чем и произошел занос автомобиля.

# происшествия # Авария в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске водитель не справился с управлением и насмерть сбил мужчину на остановке общественного транспорта
20 сентября 2016 07:20

В Минске водитель не справился с управлением и насмерть сбил мужчину на остановке общественного транспорта

В Борисове 28-летний бесправник погиб, врезавшись в дерево
19 сентября 2016 14:24

В Борисове 28-летний бесправник погиб, врезавшись в дерево

В Минской области за сутки произошло 6 пожаров: никто не пострадал
19 сентября 2016 14:20

В Минской области за сутки произошло 6 пожаров: никто не пострадал