В Минской области за сутки произошло 6 пожаров: никто не пострадал

Новости Беларуси. Горячее воскресенье. Сразу 6 пожаров произошло за сутки в Минской области. Обошлось без жертв.

Ночью спасатели выехали на вызов в частный сектор Вилейки.

Там открытым пламенем горела крыша жилого дома. 39-летний хозяин здания не пострадал. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Подобное происшествие случилось на Любанщине.

Загорелся жилой дом в поселке Уречье.

Пожарным удалось быстро справиться с огнем. Пострадавших нет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.