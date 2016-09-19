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В Минской области за сутки произошло 6 пожаров: никто не пострадал

19 сентября 2016 14:20
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Новости Беларуси. Горячее воскресенье. Сразу 6 пожаров произошло за сутки в Минской области. Обошлось без жертв.

Ночью спасатели выехали на вызов в частный сектор Вилейки.

Там открытым пламенем горела крыша жилого дома. 39-летний хозяин здания не пострадал. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Подобное происшествие случилось на Любанщине.

Загорелся жилой дом в поселке Уречье.

Пожарным удалось быстро справиться с огнем. Пострадавших нет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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