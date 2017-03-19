В Витебске после родов в домашних условиях умер ребенок – возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование по факту смерти младенца в Витебске. Ребенок погиб после родов в домашних условиях – новорожденная начала задыхаться. Мать пыталась оказать помощь дочке самостоятельно и только спустя время вызвала скорую.

Девочку доставили в больницу, но через два часа после рождения она умерла. Известно, что своего первого ребенка женщина также рожала в домашних условиях. По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.