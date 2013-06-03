Смерч в Оклахоме унес жизни известного «охотника за торнадо» Тима Самараса, его сына и коллеги

Новости США. Известный «охотник за торнадо» погиб во время мощнейшего торнадо в штате Оклахома. Тим Самарас вместе со своим сыном Полом и коллегой Карлом Янгом исследовали торнадо, который в тот момент проходил возле пригорода Оклахома-Сити. Автомобиль, в котором находились исследователи, попал в эпицентр смерча. Все трое погибли.

По последним данным, торнадо, накрывшие в минувшие выходные Оклахому, Миссури и Иллинойс, унесли жизни 19 человек. Совокупный ущерб от разгула стихии оценивается в 2 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.