Прямой эфир

Смерч в Оклахоме унес жизни известного «охотника за торнадо» Тима Самараса, его сына и коллеги

03 июня 2013 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Известный «охотник за торнадо» погиб во время мощнейшего торнадо в штате Оклахома. Тим Самарас вместе со своим сыном Полом и коллегой Карлом Янгом исследовали торнадо, который в тот момент проходил возле пригорода Оклахома-Сити. Автомобиль, в котором находились исследователи, попал в эпицентр смерча. Все трое погибли.

По последним данным, торнадо, накрывшие в минувшие выходные Оклахому, Миссури и Иллинойс, унесли жизни 19 человек. Совокупный ущерб от разгула стихии оценивается в 2 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Торнадо в США

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае жертвами пожара на предприятии по обработке мяса птицы стали 112 человек
03 июня 2013 10:02

В Китае жертвами пожара на предприятии по обработке мяса птицы стали 112 человек

Наводнение в Чехии: введен режим чрезвычайного положения, в Праге закрыто метро, погибли 3 человека
03 июня 2013 06:51

Наводнение в Чехии: введен режим чрезвычайного положения, в Праге закрыто метро, погибли 3 человека

Наводнение в Германии: уровень воды поднимается со скоростью 20 см/ч, размыто 40% сельхозугодий
03 июня 2013 06:44

Наводнение в Германии: уровень воды поднимается со скоростью 20 см/ч, размыто 40% сельхозугодий