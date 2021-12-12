Серия торнадо прошлась по США. В Кентукки погибли более 100 человек

Пострадали четыре региона. Больше всего – Кентукки. Там число погибших превысило 100 человек. Ураган прошелся по территории в несколько сотен километров, разрушив дома и многие строения, некоторые до основания, в том числе полицейский участок и пожарную станцию. В регионе объявлено чрезвычайное положение.