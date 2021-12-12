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Серия торнадо прошлась по США. В Кентукки погибли более 100 человек

12 декабря 2021 13:32
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Новости США. Серия торнадо прошлась по Соединенным Штатам Америки. Синоптики насчитали свыше 30 опасных погодных явлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Серия торнадо прошлась по США. В Кентукки погибли более 100 человек-1

Пострадали четыре региона. Больше всего – Кентукки. Там число погибших превысило 100 человек. Ураган прошелся по территории в несколько сотен километров, разрушив дома и многие строения, некоторые до основания, в том числе полицейский участок и пожарную станцию. В регионе объявлено чрезвычайное положение.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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