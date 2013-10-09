Слоны, гуляющие по улицам Гродно, перепугали горожан

Новости Беларуси. Слонихи Лаксми и Тич вчера спокойно прогуливались возле гипермаркета «Алми» в Гродно. Сегодня их видели на лужайке возле Кургана Славы. Животные ни на шутку испугали жителей города.

Анастасия, жительница Гродно:

Выхожу с покупками из магазина, и вижу – на лужайке слоны! Я растерялась и испугалась одновременно. Даже пакеты выронила из рук.

Как выяснилось, на гастроли в Гродно приехал передвижной цирк. Пока его работники устанавливали арену, слоны пошли погулять.

«Вечерний Гродно», региональная газета:

Еще вчера, в то время как сотрудники цирка разбирали оборудование, животные свободно прогуливались около супермаркета «Алми», сегодня же они щиплют травку на лужайке возле Кургана Славы. Как рассказали в цирке, слоны будут пастись на лужайке каждый день до 27 октября. Выпускать их будут примерно в 9 часов утра и возвращать на территорию цирка в 8 часов вечера.

Напомним, летом прошлого года минчан перепугал дикий кабан. Очевидцы отмечают: кабан бежал вдоль ул. Мельникайте в нескольких метрах от пешеходного перехода (смотрите видео). Валентина Максимовна во время «пробега» кабана по центральным улицам столицы гуляла с внуком в парке. Увидев животное, женщина не на шутку испугалась за свою жизнь и жизнь ребёнка. Бежать за Валентиной Максимовной дикий зверь и не собирался. Он сам, наверное, размышлял, как поскорей укрыться от городской суеты и любопытных прохожих. После небольшого путешествия по проспекту Победителей, лесной житель уверенно переплыл Свислочь и скрылся в лесу.