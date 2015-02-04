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Слезоточивый газ в школе № 180 Минска распылил 9-классник: были эвакуированы почти 700 человек

04 февраля 2015 06:57
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Об инциденте, который произошел утром 2 февраля, сообщили в Центральном РУВД Минска. В мужском туалете на 2-м этаже школы неизвестный распылил слезоточивый газ из газового баллончика.

О том, кто все-таки был виновником случившегося, говорить пока рано. По предварительной версии, это мог быть один из старшеклассников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Островская, директор ГУО «Средняя школа № 180»:
Оперативно сработал педсостав, для подстраховки вывели учащихся, было вызвано МЧС, проверили школу. Опасности нет, учебный процесс продолжился.

Борис Нармания, ученик ГУО «Средняя школа № 180»:
На втором этаже был запах плохой, дышать сложно было. Нас сразу эвакуировали.

Татьяна Обозная, пресс-офицер РУВД Центрального района Минска:
В настоящее время ведутся следственные оперативные мероприятия по установлению возможных свидетелей, очевидцев происшедшего, а также лиц, причастных к инциденту.

Напомним, в Жодино в 2012 году был похожий случай: тогда задержали молодого человека, распылившего слезоточивый газ в школе (пострадали 17 человек). В отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". 19-летнему парню за такой необдуманный поступок  грозило до 6 лет лишения свободы.

По информации на 4 февраля установлено, что газовый баллончик в школу принес учащийся 9-го класса. На перемене он продемонстрировал баллончик знакомым из 11-го класса, которые распылили некоторое количество газа сначала на 2-ом этаже в мужском туалете, а затем на 1-ом этаже возле столовой.  Ощущение газа вызвало опасение у администрации школы, в связи с чем было принято решение об эвакуации учеников и учителей, а также вызова экстренных служб.

В настоящее время в отношении лиц, причастных к инциденту, проводится проверка.

# происшествия # Хулиганство # Татьяна Обозная # Анна Островская

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