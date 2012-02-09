Следственный Комитет Беларуси: Со слов жильцов взорвавшегося общежития, в течение трех дней был слышен запах газа

По факту взрыва в жилом доме, расположенном в деревне Малиновка Логойского района, возбуждено уголовное дело. Статья – нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в отделе информации Следственного Комитета Беларуси.

В ходе расследования будут установлены причины, которые привели к трагедии, а также виновные лица.

В доме целиком разрушено 9 квартир, оставшиеся повреждены. Взрыв произошёл накануне днем. Один человек погиб. 15 пострадали. Более 30 жителей разместили в санатории «Рудня».

Всем пострадавшим оказывают помощь и уже начали выплачивать материальную помощь. По факту ЧП создана специальная комиссия. Сегодня на месте взрыва работают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного Комитета Республики Беларусь:

Следствие отрабатывает одну основную версию – это утечка газа.

Со слов жильцов, в течение трех дней был слышен запах газа в этом доме. В ходе расследования по этому уголовному делу произведены выемки аудиопереговоров диспетчерской службы газа и жильцов данного дома. Они позволят ответить на вопрос, была ли информация о запахе газа в течение нескольких последних суток.

Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц жилищно-эксплуатационных организаций и организаций, занимающихся поставкой газа.