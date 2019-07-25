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Следователи выясняют причины схода цистерн с рельсов в Витебской области

25 июля 2019 11:53
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Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Орша – Витебск, где накануне с рельсов сошли цистерны грузового поезда, планируется восстановить в течение суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи выясняют причины схода цистерн с рельсов в Витебской области-1

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Утром в одной из емкостей была ликвидирована утечка пропана.

Следователи выясняют причины схода цистерн с рельсов в Витебской области-4

Ликвидирована утечка пропана из одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн

Авария произошла недалеко от деревни Замосточье. Под откос ушли 15 цистерн, которые повредили 150 метров железнодорожного полотна. Следователи проводят проверку по данному факту. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Следователи выясняют причины схода цистерн с рельсов в Витебской области-7

# Авария в Витебской области # происшествия # Фотофакт

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