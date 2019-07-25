Следователи выясняют причины схода цистерн с рельсов в Витебской области

Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Орша – Витебск, где накануне с рельсов сошли цистерны грузового поезда, планируется восстановить в течение суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Утром в одной из емкостей была ликвидирована утечка пропана.

Ликвидирована утечка пропана из одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн

Авария произошла недалеко от деревни Замосточье. Под откос ушли 15 цистерн, которые повредили 150 метров железнодорожного полотна. Следователи проводят проверку по данному факту. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.