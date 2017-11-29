Скоропостижно скончался 29-летний замдекана геофака БГУ Сергей Прокопович

Новости Беларуси. На прошлой неделе в Минске скоропостижно скончался замдекана по учебной и воспитательной работе геофака БГУ Сергей Прокопович.

По информации Студенческого союза географического факультета БГУ, которая была опубликована 24 ноября в социальных сетях.

«Случилось неожиданное, случилось страшное. Скоропостижно скончался замдекана по учебной и воспитательной работе Сергей Николаевич Прокопович. Для Студенческого Союза географического факультета он значил и будет значить многое! Поддержка в любых начинаниях, дружелюбное отношения и безобидные шутки – вот, что каждый из нас успел получить с его стороны».

Сергею Прокоповичу было 29 лет. Он был кандидатом географических наук, доцентом кафедры почвоведения и земельных информационных систем.

На сайте БГУ отмечено, что Прокопович являлся организатором и ведущим «Что? Где? Когда?» на факультете. Несколько лет назад его портрет разместили на доске почета БГУ.

Сергей Прокопович был награжден медалью и званием «Почетный донор Республики Беларусь».

По неподтвержденной информации, мужчина умер на рабочем месте из-за оторвавшегося тромба.