Во время ссоры избил супругу и нанес ей удары ножом. 58-летний мужчина подозревается в убийстве жены

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства 54-летней минчанки.
По информации УСК по Минску, двадцать пятого июля утром было обнаружено тело женщины с множественными повреждениями около улицы Есенина. Тело обнаружили работники, косившие траву, они же и обратились к правоохранителям.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».
Была установлена причастность к убийству 58-летнего мужа женщины. Его задержали и водворили в изолятор временного содержания.
По данным следователей, двадцать третьего июля после совместного распития алкоголя мужчина избил жену и нанес ей удары ножом. Женщина скончалась от полученных травм.
Назначен ряд экспертиз. Мужчина ранее не был судим.
К нему применена мера пресечения – заключение под стражу.
Продолжается расследование данного уголовного дела.
На неделе обвиняемый в убийстве девушки у столичной школы был приговорён к 22 годам
Погибшей было нанесено не менее 110 ударов (здесь подробнее).