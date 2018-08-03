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Во время ссоры избил супругу и нанес ей удары ножом. 58-летний мужчина подозревается в убийстве жены

03 августа 2018 11:00
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства 54-летней минчанки.

По информации УСК по Минску, двадцать пятого июля утром было обнаружено тело женщины с множественными повреждениями около улицы Есенина. Тело обнаружили работники, косившие траву, они же и обратились к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Была установлена причастность к убийству 58-летнего мужа женщины. Его задержали и водворили в изолятор временного содержания.

По данным следователей, двадцать третьего июля после совместного распития алкоголя мужчина избил жену и нанес ей удары ножом. Женщина скончалась от полученных травм.

Назначен ряд экспертиз. Мужчина ранее не был судим.

К нему применена мера пресечения – заключение под стражу.

Продолжается расследование данного уголовного дела.

На неделе обвиняемый в убийстве девушки у столичной школы был приговорён к 22 годам

Погибшей было нанесено не менее 110 ударов (здесь подробнее).

# Убийство # происшествия

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