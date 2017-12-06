СК завершил расследование дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом психотропов

Новости Беларуси. Погибший человек, подпольная лаборатория в России и миллионный доход. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участников международной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом психотропов и других наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В неё входили граждане Беларуси, Украины и России. Трёх из 9 фигурантов будут судить в том числе и за причинение смерти по неосторожности: несколько лет назад после употребления психотропа умер мужчина в Гродно.

Оборот группы оценивают в 9 килограммов опасных веществ. Таким образом, участникам удалось заработать более миллиона трехсот рублей. На их имущество и финансы наложен арест.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

По данным следствия, в период с 2013 по 2016 год на территории Беларуси и России действовало несколько организованных групп, занимавшихся незаконным сбытом особо опасных психотропных веществ и опасных наркотических средств. Наибольшая часть преступлений была совершена на территории Минска, Минской и Гродненской областей. Кроме того, в результате эффективного взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и России пресечена деятельность лаборатории по изготовлению особо опасных психотропных веществ, созданной фигурантами дела в Смоленске.