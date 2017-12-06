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СК завершил расследование дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом психотропов

06 декабря 2017 19:35
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Новости Беларуси. Погибший человек, подпольная лаборатория в России и миллионный доход. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участников международной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом психотропов и других наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

СК завершил расследование дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом психотропов-1

В неё входили граждане Беларуси, Украины и России. Трёх из 9 фигурантов будут судить в том числе и за причинение смерти по неосторожности: несколько лет назад после употребления психотропа умер мужчина в Гродно.

СК завершил расследование дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом психотропов-3

Оборот группы оценивают в 9 килограммов опасных веществ. Таким образом, участникам удалось заработать  более миллиона трехсот рублей. На их имущество и финансы наложен арест.

СК завершил расследование дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом психотропов-5

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
По данным следствия, в период с 2013 по 2016 год на территории Беларуси и России действовало несколько организованных групп, занимавшихся незаконным сбытом особо опасных психотропных веществ и опасных наркотических средств. Наибольшая часть преступлений была совершена на территории Минска, Минской и Гродненской областей. Кроме того, в результате эффективного взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и России пресечена деятельность лаборатории по изготовлению особо опасных психотропных веществ, созданной фигурантами дела в Смоленске.   

СК завершил расследование дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом психотропов-7

В ходе расследования правоохранителям удалось выйти на организатора группировки – им оказался 29-летний житель Минска. Всем фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт # Сергей Кабакович

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