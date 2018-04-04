СК совместно с Минобороны проводит проверку по факту гибели солдата на полигоне в Уручье

Новости Беларуси. Проверку по факту гибели солдата-срочника проводит Следственный комитет совместно с Министерством обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По факту гибели солдата в 120 отдельной механизированной бригаде возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел 4 апреля в Минске на полигоне в Уручье. Во время занятий по огневой подготовке военнослужащие, входящие в состав экипажа боевой машины, нарушили меры безопасности.