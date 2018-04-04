СК совместно с Минобороны проводит проверку по факту гибели солдата на полигоне в Уручье

Новости Беларуси. Проверку по факту гибели солдата-срочника проводит Следственный комитет совместно с Министерством обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По факту гибели солдата в 120 отдельной механизированной бригаде возбуждено уголовное дело
Инцидент произошел 4 апреля в Минске на полигоне в Уручье. Во время занятий по огневой подготовке военнослужащие, входящие в состав экипажа боевой машины, нарушили меры безопасности.
Александр Вольфович, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:
В результате один из членов экипажа, старший механик-водитель БМП, получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Все причины будут досконально изучены. Виновные в данном происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье солдата будет оказана помощь.