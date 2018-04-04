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СК совместно с Минобороны проводит проверку по факту гибели солдата на полигоне в Уручье

04 апреля 2018 17:11
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Новости Беларуси. Проверку по факту гибели солдата-срочника проводит Следственный комитет совместно с Министерством обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По факту гибели солдата в 120 отдельной механизированной бригаде возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел 4 апреля в Минске на полигоне в Уручье. Во время занятий по огневой подготовке военнослужащие, входящие в состав экипажа боевой машины, нарушили меры безопасности.

СК совместно с Минобороны проводит проверку по факту гибели солдата на полигоне в Уручье-1

Александр Вольфович, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:
В результате один из членов экипажа, старший механик-водитель БМП, получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Все причины будут досконально изучены. Виновные в данном происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье солдата будет оказана помощь.

# происшествия # Фотофакт # Гибель солдат в армии # Александр Вольфович

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