По факту гибели солдата в 120 отдельной механизированной бригаде возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. 4 апреля в ходе плановых занятий по огневой подготовке на огневом городке 120 отдельной механизированной бригады погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Военнослужащими срочной военной службы были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин.

Один из членов экипажа, старший механик-водитель получил огнестрельное ранение, которое было несовместимо с жизнью.

От военного ведомства комиссию по расследованию обстоятельств и причин происшествия возглавляет заместитель министра обороны.

По информации официального представителя СК Юлии Гончаровой, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Проводятся неотложные следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека».