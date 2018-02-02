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СК: по факту смертельной аварии под Солигорском возбуждено уголовное дело

02 февраля 2018 10:39
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту страшного ДТП под Солигорском.

По информации УСК по Минской области, авария произошла 1 февраля вечером. Грузовой автомобиль MAN проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Skoda, пересекавшей перекресток.

В результате происшествия погибли два человека: 20-летний водитель и 49-летний пассажир Skoda.

Погибшие приходились друг другу отцом и сыном – здесь подробнее.

СК: по факту смертельной аварии под Солигорском возбуждено уголовное дело -1

24-летний водитель грузовика доставлен в медучреждение.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
По результатам первоначальных следственных действий Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

Проводится расследование. Назначен ряд экспертиз.

Кадры с места аварии здесь.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Татьяна Белоног

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