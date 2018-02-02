СК: по факту смертельной аварии под Солигорском возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту страшного ДТП под Солигорском.

По информации УСК по Минской области, авария произошла 1 февраля вечером. Грузовой автомобиль MAN проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Skoda, пересекавшей перекресток.

В результате происшествия погибли два человека: 20-летний водитель и 49-летний пассажир Skoda.