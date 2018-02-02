Жуткая авария под Солигорском: кадры с места происшествия

Новости Беларуси. Под Солигорском в аварии погибли отец и сын, которые возвращались домой после рабочей смены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль, в котором они ехали, двигался на зеленый сигнал светофора, когда в него врезался грузовик (подробнее здесь). Молодой человек, который был за рулем, от полученных травм скончался на месте. Пассажира в крайне тяжелом состоянии забрала скорая помощь, однако он умер по пути в больницу.